У Карпатах випав сніг: опубліковано вражаюче відео з вершини гори

У Карпатах вперше за останні 10 років в літній період випав сніг.

Погодна аномалія була зафіксована ще 10 липня, що вкрай здивувало місцевих жителів. У мережі також з'явилося вражаюче відео, опубліковане на сторінці MukachevoNet на YouTube.

Відео знято з вершини гори Ому, яка розташована на території Румунії - в гірському масиві Бучеджі в 2505 метрах над рівнем моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше погодна аномалія була зафіксована в Житомирській області, де на трасі Бердичів - Житомир випало дуже багато опадів у вигляді граду і дрібного снігу.

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