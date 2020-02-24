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24 лютого • оновлено в 13:08
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У Карпатах випало відразу 1,5 метра снігу. Опубліковані фото

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В Україні станом на 24 лютого в Карпатах випало понад півметра снігу.

Про це в Facebook повідомляє "сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Так, на горі Пожижевська випало від 34 см до 154 см снігового покриву. Через рясні опади видимість на гірській вершині обмежена, вітер північно-східний 7-9 м/с.

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На горі Плай вітер вже сильніший – 24-28 м/с, хмарно. Висота снігу склала 31-76 см, при цьому він щільний і міцно тримається на схилах.

На горі Драгобрат бушує снігова заметіль. Висота снігового покриву тут досягає 138 см. Також на горі Піп Іван випав сніг, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний, південно-західний 12-14 м/с.

Сніг на горі Піп Іван

Сніг на горі Піп Іван

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в понеділок, 24 лютого, різко погіршилася погода. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки практично по всій країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
снігопад погода
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