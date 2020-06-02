У Карпатах вдарив мороз і випав сніг на початку літа: видовищні фото

У вівторок, 2 червня, українські Карпати знову засипало снігом та вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися через сильний вітер.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 06:15 2 червня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 13 м/с. Температура повітря знизилася до -4°С.

Сніг у Карпатах Facebook Василя Фіцака

Сніг у Карпатах Facebook Василя Фіцака

"Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4°С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття, наче перенісся в зиму", – додав начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.

Сніг у Карпатах Facebook Василя Фіцака

Сніг у Карпатах Facebook Василя Фіцака

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні лише з 5 червня. Загалом середня температура в червні очікується на рівні +18…+22 градуси. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.