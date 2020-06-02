Головна Новини
2 червня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Карпатах вдарив мороз і випав сніг на початку літа: видовищні фото

2.4т
Читати матеріал російською

У вівторок, 2 червня, українські Карпати знову засипало снігом та вдарив мороз. Крім того, погодні умови погіршилися через сильний вітер.

Як повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 06:15 2 червня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний 13 м/с. Температура повітря знизилася до -4°С.

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фіцака

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фіцака

"Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4°С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття, наче перенісся в зиму", – додав начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фіцака

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook Василя Фіцака

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні лише з 5 червня. Загалом середня температура у червні очікується на рівні +18…+22 градусі. Це на 1-1,5 градуси тепліше від звичайних показників за попередні роки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода в Карпатах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Погода в Карпатах
Місце
Україна
Тег
Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги