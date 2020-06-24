У Карпатах у розпал повені помітили машину для вивезення лісу

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як машина для вивезення лісу-кругляка їде під одним із мостів у Карпатах під час повені.

Кадри оприлюднили на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook. "Повінь повінню, а ліс різати треба", – із сарказмом зазначили автори публікації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ролику машина буквально пливе гірською річкою, що розлилася. До речі, в момент зйомки її було не завантажено деревиною.

Трал для вивезення лісу їхав просто розливом річки (скриншот відео)

Кадри розгнівали багатьох українців, вони висловили своє обурення браконьєрським вирубуванням лісів у Карпатах у численних коментарях.

"За все потрібно платити. На лісі заробили всі. Різали, пиляли, експортували й вср*лися. Тепер природа б'є по ґвалтівниках", "Сказитиися! Люди, ви подуріли там чи що? Вам же самим там жити", "Тю , теж мені проблема – ось далекобійники, це так! Це "заср*нці", "Ліс сам себе не спиляє", "Арахамії терміново потрібна корабельна сосна", – пишуть люди.

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