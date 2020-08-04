У Карпатах помітили незвичайну аномалію: синоптики прояснили суть

Сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах виявився аномальним за всіма показниками, там не відбулося жодної лавини через малосніжну зиму.

Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах. Український гідрометцентр і регіональні центри з гідрометеорології випустили спільний звіт.

Зимовий сезон в українських горах був теплим, малосніжним і короткочасним.

"У Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як за висотою снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами. Протягом снеголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини", – сказано в звіті.

Причиною відсутності лавин, крім малосніжною зими, синоптики назвали заростання схилів гір чагарниковими рослинами.

Крім того за весь сезон не спостерігалося серйозних снігопадів і значних хуртовин. Інтенсивність відлиги була недостатньо високою.

Також синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівні сніголавинної небезпеки.

В українських Карпатах відзначили аномалію Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах

За весь сніголавинний сезон не зійшло жодної лавини Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Синоптики пояснили аномалію малосніжною зимою і заростанням схилів гір чагарниками Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах 27 травня спостерігалася зимова погода: температура повітря в деяких місцях знизилася нижче нуля, і навіть вирували завірюхи.