У Карпатах помітили незвичайну аномалію: синоптики прояснили суть
Сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах виявився аномальним за всіма показниками, там не відбулося жодної лавини через малосніжну зиму.
Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах. Український гідрометцентр і регіональні центри з гідрометеорології випустили спільний звіт.
Зимовий сезон в українських горах був теплим, малосніжним і короткочасним.
"У Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як за висотою снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами. Протягом снеголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини", – сказано в звіті.
Причиною відсутності лавин, крім малосніжною зими, синоптики назвали заростання схилів гір чагарниковими рослинами.
Крім того за весь сезон не спостерігалося серйозних снігопадів і значних хуртовин. Інтенсивність відлиги була недостатньо високою.
Також синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівні сніголавинної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах 27 травня спостерігалася зимова погода: температура повітря в деяких місцях знизилася нижче нуля, і навіть вирували завірюхи.