У Карпатах помітили незвичайну аномалію: синоптики прояснили суть

Борис Бондар Суспільство 18:18, 4.08.2020 Оновлено: 18:22, 4.08.2020

Сніголавинний сезон 2019-2020 року в українських Карпатах виявився аномальним за всіма показниками, там не відбулося жодної лавини через малосніжну зиму.

Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах. Український гідрометцентр і регіональні центри з гідрометеорології випустили спільний звіт.

Зимовий сезон в українських горах був теплим, малосніжним і короткочасним.

"У Карпатах сніголавинний сезон 2019-2020 року був аномальним за весь період спостережень за всіма параметрами: як за висотою снігового покриву, так і за температурним режимом, опадами та іншими параметрами. Протягом снеголавинного сезону не зафіксовано сходження жодної лавини", – сказано в звіті.

Причиною відсутності лавин, крім малосніжною зими, синоптики назвали заростання схилів гір чагарниковими рослинами.

Крім того за весь сезон не спостерігалося серйозних снігопадів і значних хуртовин. Інтенсивність відлиги була недостатньо високою.

Також синоптики жодного разу не оголошували IV і V рівні сніголавинної небезпеки.

В українських Карпатах відзначили аномалію
Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах
За весь сніголавинний сезон не зійшло жодної лавини
Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах
Синоптики пояснили аномалію малосніжною зимою і заростанням схилів гір чагарниками
Facebook сніголавинної ситуації в українських Карпатах

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських Карпатах 27 травня спостерігалася зимова погода: температура повітря в деяких місцях знизилася нижче нуля, і навіть вирували завірюхи.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В ОПУ виправдали пізню реакцію Зеленського на вбивство медика на Донбасі

У Сумах банда малоліток мучила дитину і знімала знущання на відео: ексклюзивні деталі

Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Тернопіль та Луцьк збунтувалися проти карантину. Чи покарають мерів і що загрожує містам "червоної" зони