У Карпатах через негоду загинуло троє людей

У Карпатах через руйнування, спричинені потужними зливами, загинуло троє людей – 2 жінки та чоловік.

Так, у селі Дземброня літня жінка впала в бурхливий потічок і потонула. У Яблуниці в річку злетів автомобіль – водій та пасажирка загинули, повідомляє ТСН Ранок.

У селі Красник ґрунт зсунувся в кількох місцях просто на дорогу. Шість сіл відрізано від цивілізації. У пастці між зсувами опинилися понад два десятки автомобілів, які вже визволили рятувальники.

Небезпечно і в селі Микуличин, де вода руйнує бетонну дамбу і вже забрала значну частину берегоукріплень. Якщо опади не припиняться, під загрозою затоплення опиняться кілька сотень житлових будинків.

Зазначимо, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, переважно на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева й частково зруйнувалася дамба. Рятувальники відкачали вже близько п'яти тис. кубометрів води.

Нагадаємо, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень безпеки, введені надзвичайні заходи безпеки. Рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмито дороги, підтоплено мости й частково зруйновано дамбу. Рятувальники й поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи. Дощі з градом призвели до підтоплення понад 40 домогосподарств і руйнування 4 мостових переходів.