У Карабасі жителі палять будинки перед приходом армії Азербайджану – ЗМІ. Відео

Таша Адамович Суспільство 10:21, 13.11.2020

У селі Дадіванк Карвачарского району в Нагірному Карабасі місцеві жителі нібито спалюють власні будинки, щоб вони не дісталися азербайджанцям.

Армія Азербайджану повинна зайти сюди найближчим часом згідно з мирною угодою, пише Telegram-канал Mash з посиланням на вірменські ЗМІ. За інформацією журналістів, жителі Карабаху незадоволені капітуляцією Вірменії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спалюючи будинку, місцеві жителі нібито таким чином виказують свою незгоду з підписанням мирного договору між Вірменією та Азербайджаном.

У Mash особливо відзначили, що це не офіційна інформація, а лише заява вірменських ЗМІ.

Село в Нагірному Карабасі протестує проти підписання миру між Вірменією та Азербайджаном
Telegram Mash

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до півночі, 12 листопада. У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його відходом".

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

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