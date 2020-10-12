У Карабаху заявили про широкомасштабні бойові дії

В районі міста Гадрут в Нагірному Карабасі активізувалися широкомасштабні бойові дії між Вірменією й Азербайджаном.

Про це 12 жовтня заявив прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян на своїй сторінці в Facebook.

"Ворог, сконцентрувавши великі сили в цьому напрямку, будь-яким способом намагається проникнути в місто. Армія оборони веде важкі бої за кожен клаптик землі", – написав він.

У Карабасі загострилася обстановка Facebook Ваграм Погосян

Пізніше він уточнив, що азербайджанські військові на різних напрямках лінії фронту нібито знову почали атаку.

"Загони авангарду противника на різних напрямках лінії фронту знову почали атаку. Армія оборони вживає належних заходів, щоб їх зупинити", – заявив він.

У Карабасі тривають широкомасштабні бої Facebook Ваграм Погосян

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих. Менш ніж через годину після вступу перемир'я в силу країни заявили про порушення противника і відновлення обстрілів. Незабаром Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі.

Сторони знову розгорнули повномасштабні бойові дії на Південному Кавказі за Нагірно-Карабахський регіон наприкінці вересня. Він визнаний частиною Азербайджану, однак фактично він перебуває під контролем етнічних вірмен.