У Канаді створили шолом від коронавірусу

32-річний житель Канади Єзін Аль-Кайсі вигадав шолом для захисту від коронавірусу.

Винахідник використовує його під час поїздок на роботу в метро Торонто, пише BBC. Захисний пристрій закриває голову та груди, а також має забрало.

У шолом вмонтований вентилятор з живленням від батарейок і фільтром респіратора – це дозволяє очищати повітря, що надходить ззовні.

За інформацією винахідника, заявку на придбання шолома вже подали близько 10 тисяч осіб. Купити його можна на сайті одного з онлайн-магазинів за $379 (близько 10,6 тис. грн).

Канадець не перший, хто вигадав подібний захисний девайс. Наприклад, ветеран ВМС США Кріс Елінгер зі штату Техас випустила продукт під назвою NE-1. Виріб схожий на мотоциклетний шолом, має систему фільтрації повітря з електроприводом, внутрішні та зовнішні мікрофони й динаміки, щоб користувач міг повноцінно спілкуватися з оточуючими.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, співробітники Массачусетського технологічного інституту (США) створили маску, здатну вбити коронавірус. Поки є лише прототип пристрою, однак творці вже подали заявку на патент.