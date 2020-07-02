У Кагарлику виявили нові факти катувань: підозрюваних копів стало більше

Суспільство 14:02, 2.07.2020 Оновлено: 14:04, 2.07.2020

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом правоохоронцям і виявили нові факти катувань у Кагарлицькому відділенні поліції.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

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