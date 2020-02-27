У кафе під Полтавою крутили передачу НТВ з Прилєпіним: спалахнув скандал

На Полтавщині спалахнув скандал через те, що в одному з придорожніх кафе транслювали пропагандистську програму з прославлянням терористів "ДНР" телеканалу НТВ.

Про інцидент написав на своїй сторінці у Facebook Олег Мезенцев, обурившись тим фактом, що кремлівські ЗМІ так вільно почувають себе в Україні після кодування сигналу вітчизняними каналами.

"Полтавська область, Чутове. Зайшов перекусити в дорожню кафешку "Дорожнє кафе". З телевізора волає на НТВ Захар Прилєпін, навколо якого купа прапорів "ДНР", – обурився чоловік.

У кафе під Полтавою показували Прилєпіна

За його словами, на питання, чому це відбувається, адміністрація закладу відповіла, що не збирається платити за українські канали, а відвідувачі взагалі промовчали.

"Тому що всім пох*й! Правда, українці?! Всім пох*й! Отримали. Пробачте нас ті, хто не повернувся, ми про**али все. Сепари вже у нас у хаті", – написав Мезенцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді подібний скандал трапився в одеському гастропабі "Рак і щука", який транслював по телевізору програму російського топпропагандиста Володимира Соловйова.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що доступність російського телебачення в Україні впаде.

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