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27 лютого • оновлено в 14:16
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/ Суспільство

У кафе під Полтавою крутили передачу НТВ з Прилєпіним: спалахнув скандал

2.3т
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На Полтавщині спалахнув скандал через те, що в одному з придорожніх кафе транслювали пропагандистську програму з прославлянням терористів "ДНР" телеканалу НТВ.

Про інцидент написав на своїй сторінці у Facebook Олег Мезенцев, обурившись тим фактом, що кремлівські ЗМІ так вільно почувають себе в Україні після кодування сигналу вітчизняними каналами.

"Полтавська область, Чутове. Зайшов перекусити в дорожню кафешку "Дорожнє кафе". З телевізора волає на НТВ Захар Прилєпін, навколо якого купа прапорів "ДНР", – обурився чоловік.

У кафе під Полтавою показували Прилєпіна

У кафе під Полтавою показували Прилєпіна

За його словами, на питання, чому це відбувається, адміністрація закладу відповіла, що не збирається платити за українські канали, а відвідувачі взагалі промовчали.

"Тому що всім пох*й! Правда, українці?! Всім пох*й! Отримали. Пробачте нас ті, хто не повернувся, ми про**али все. Сепари вже у нас у хаті", – написав Мезенцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КАЖДЫЙ РОГУЛЬ = СТУКАЧ! :-)))) Как писали доносы друг на друга - так и продолжают. :-)))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео трансляции
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Соромно перед полеглими і їх рідними.А нашому Шибздику не соромно, бо , дійсно , відключили українські канали .і складається враження , що навмисно.
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