Кварцування і 10 годин на протязі: коли запустять транспорт в Україні й що загрожує пасажирам

В Україні через пандемію коронавірусу вже кілька місяців діє заборона на приміські, міжобласні та міжнародні пасажирські перевезення. Компанії зазнають мільйонних збитків, а водії залишилися без роботи й засобів до існування.

Така критична ситуація змусила перевізників з усієї країни вийти на акцію протесту в Києві й вимагати від Кабміну відновлення їхньої роботи вже найближчим часом. З якими проблемами зіткнулися учасники мітингу, що обіцяють в уряді й наскільки безпечно відкривати міжнародне і внутрішнє сполучення – дізнавався OBOZREVATEL.

Акція протесту

13 травня в Києві перевізники з усієї країни зібралися на Європейській площі, щоб домогтися від Кабінету міністрів дозволу на внутрішні й міжнародні перевезення. На мітинг пригнали з п'ять десятків автобусів, які обклеїли гаслами "Відновіть автобусне сполучення" і "Чартери – олігархи, автобуси – народ".

Перевізники вимагають відкриття внутрішнього й міжнародного сполучення

Акція протесту перевізників

Близько сотні людей прийшли під будівлю Кабінету міністрів із плакатами "Ми хочемо жити", "Ми хочемо працювати", "Як допомогти батькам, якщо я не можу до них доїхати".

Акція протесту перевізників

Акція протесту перевізників

У коментарях OBOZREVATEL водії кажуть, що втратили єдине джерело доходів. Уже два місяці вони не мають уявлення, коли знову зможуть працювати. Їхня єдина вимога – швидке відновлення пасажирських перевезень.

"Два місяці немає роботи, нам ніхто не платить, машина стоїть. У мене сім'я, діти, а заощаджень майже немає. Чомусь уряд про нас не турбується. Карантин влаштували, а як людям далі виживати, де брати гроші, ніхто ніяких інструкцій не давав", – розповідає житель Київської області Валентин, який займається міжобласними перевезеннями.

Тарас Стецик на мітингу представляв тернопільських перевізників. Він розповів, що сам володіє фірмою з міжнародних перевезень, в його власності перебуває 70 автобусів і працюють близько 250 співробітників, всі вони втратили роботу.

Підприємець заявив, що не розуміє причин такого тривалого зволікання з вирішенням із відновлення перевезень, враховуючи, що багато європейських країн відкриті на в'їзд і виїзд.

"Ось Білорусь взагалі не закривала кордон, але ми туди їхати не можемо. А наші заробітчани напівлегальним способом перетинають українсько-білоруський кордон, там добираються до Мінська, звідти до Риги, а там до Фінляндії на сезонні роботи. Польща теж не забороняла перевезення, тільки з обмеженням: одна людина на два місця, в Італії також. Чехія відновлює міжнародне сполучення, і Австрія робить послаблення карантину", – зазначив Тарас.

Під Кабміном зібралося близько сотні людей

За його словами, відкриття частини напрямків дозволить фірмам заробляти, в Міністерстві інфраструктури це розуміють, але основна проблема полягає в рішеннях МОЗ, яке не дає добро.

Для підприємця така позиція не зрозуміла, він вважає, що міжнародні перевезення набагато безпечніші від громадського транспорту, який продовжує працювати в містах України. Чоловік пояснює, що пасажиропотік у транспорті постійно змінюється, і одна хвора людина може заразити величезну кількість пасажирів.

"З міжнародними перевезеннями все простіше, ми беремо групу українців в одному місці й веземо їх до Польщі, Чехії чи Словаччини і так далі, не висаджуючи по дорозі й не беручи нових пасажирів. Після приїзду вони йдуть на двотижневу обсервацію. Мені здається, це більш безпечно", – зазначив Стецик.

Те ж стосується й повернення українців з-за кордону. За словами учасника акції, люди добираються до пропускних пунктів на автобусах іноземних перевізників, а переходячи через кордон, натовпом набиваються в малогабаритні маршрутки, що є серйозним недоглядом із боку МОЗ, яке наражає на небезпеку всіх українців.

Акція протесту перевізників

Акція протесту перевізників

Акція протесту перевізників

"Потрібно відкривати міжнародне пасажирське сполучення й випускати заробітчан, які перераховують до бюджету мільйони, це й наша зарплата теж", – сказав Тарас.

Водії також відзначають, що згодні дотримуватися всіх визначених заходів безпеки, аж до скорочення кількості пасажирів. У будь-якому разі це допоможе отримувати хоч якийсь дохід і повернути людей на роботу.

Учасники акції стверджують, що готові йти в свій перший післякарантинний рейс хоч сьогодні, і збираються залишатися на мітингу, поки не домовляться з урядом про якісь конкретні кроки.

Плани Кабміну

У кінці квітня уряд опублікував поетапний план виходу країни з карантину. Конкретні дати реалізації кожного етапу не озвучувалися, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Виходячи з графіка, відновлення міжміського сполучення планується тільки на третьому етапі.

Сам прем'єр пояснив, що насамперед почнеться послаблення для міського громадського транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї), ймовірно, з 22 травня. Однак у роботі все ж будуть обмеження за кількістю пасажирів і залишиться обов'язкове дотримання маскового режиму.

Потім буде перехід до міжміського, і тільки потім до міжобласного сполучення. Тобто до міжнародних перевезень справа дійде в останню чергу.

Відновлення міжміського сполучення планується тільки влітку

Тим часом, посилаючись на джерела в Міністерстві інфраструктури, у ЗМІ опублікували план відновлення регулярного пасажирського сполучення, який планується проводити в 3 етапи.

Перший етап передбачає запуск із 22 травня міських автомобільних перевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).

З 29 травня планується відновлення внутрішньообласних перевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті +", "Нічний експрес": у західному напрямку – 11 пар, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному – 12, в азовському – 3. Із 29 травня планується запустити внутрішнє авіасполучення.

"Інтерсіті" "Главком"

Другий етап передбачає відновлення з 9 червня міжобласних і міжнародних автомобільних перевезень, зокрема й маршрутних таксі. З 12 червня планується запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також усіх пасажирських поїздів згідно з графіком.

"Укрзалізниця" планує запустити приміські електрички в два етапи: спочатку повернуться 745 приміських поїздів для підвезення громадян у годину пік, а потім планують призначити ще 571 потяг, щоб повністю відновити приміський залізничний рух.

Третій етап планується після завершення карантину й передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів. А також авіасполучення до країн, які відкрили аеропорти, для прийому / відправки рейсів.

Авіасполучення в Україні "Авіаньюз"

Однак у коментарі OBOZREVATEL прессекретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова відзначила, що ці дати не є офіційними, а план із відновлення пасажирських перевезень давно розроблений і лежить у Кабінеті міністрів.

Одним із останніх очікується й запуск метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Згідно з урядовим планом відкриття метрополітену готується тільки з 4-м етапом послаблення карантину, після проходження піку зростання захворюваності на коронавірус. За багатьма прогнозами чиновників, це станеться в середині червня.

Однак мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проситиме в Кабміну запустити столичне метро вже з 25 травня.

Безпека перевезень

Інфекціоністи сумніваються, що відкриття пасажирських перевезень нині буде хорошим рішенням. Переміщення людей навіть у середині країни може сприяти подальшому поширенню вірусу. А з огляду на те, що за словами голови МОЗ Максима Степанова, Україна перебуває на піку захворюваності, відновлення сполучення може критично позначитися на показниках.

"Наприклад, у Сумській області є невелике місто Рівне, там не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. І є Київ, де офіційно вже понад 1500 хворих. Якщо відкривати міжміське сполучення, миттєво вірус пошириться по таких маленьких містечках. Чим більш обмежені пересування, тим менше ймовірності поширення зараження. Зараз варто більше думати не про те, щоб заробити, а про безпеку", – вважає інфекціоніст Ганна Григорчик.

Її колега лікар Дмитро Дудар каже, що відновлювати перевезення можна тільки в одному випадку, коли "кількість видужалих буде перевищувати кількість хворих".

"Щоб вводити такі обмеження, потрібно істотно знизити рівень захворюваності в країні, чого ми поки не спостерігаємо. Нині будь-яке розширення переміщення людей буде небезпечним", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Втім, розуміючи, що епідеміологічна ситуація в країні може затягнутися, а людям треба працювати, медики дали рекомендації, як зробити перевезення безпечними.

"Стандартні заходи безпеки: пасажири повинні бути в масках, дотримуватися дистанції, в автобусах розміщуватися на сидіннях у шаховому порядку. У водіїв мають бути переносні кварцові лампи, і після кожної поїздки потрібно проводити кварцування, або ж добре провітрювати приміщення і оброблювати спецзасобами. Поки нічого іншого в нас немає", – розповіла Григорчик.

Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев зазначає в коментарі OBOZREVATEL, що ризики будуть у будь-якому разі, оскільки люди перебувають у замкнутому транспорті тривалий час, тим паче коли це стосується міжнародних перевезень.

"Вмикати кондиціонер не можна, бо це тільки сприятиме поширенню вірусу. Ми пам'ятаємо, як у Китаї один хворий заразив весь автобус. Провітрювати потрібно, але наскільки буде зручно пасажирам сидіти на постійному протязі по 10 годин? Звичайно, потрібно скоротити кількість пасажирів, але це не гарантія безпеки", – сказав він.

Ще одна небезпека криється в безсимптомних носіях, які, не підозрюючи про діагноз, можуть заразити інших. Отже, говорити про безпеку внутрішніх і міжнародних перевезень поки не доводиться.

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