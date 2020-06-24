У Кабміні заявили, що вирубка лісу в Україні впала на 20% і не є причиною повеней

У Кабінеті міністрів заявили, що за останні п'ять років обсяг вирубки лісу в Україні впав на 20%. Також в уряді зазначили, що саме дощі є причиною повені на заході України.

Про це в середу, 24 червня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, попит на ринку лісу зменшився, що призвело до зниження промислового виробництва деревини.

"Упевнений, що електронне чипування сьогодні працює. Попит на ринку лісу зменшився, що призвело до зниження промислового виробництва деревини. У цілому за останні п'ять років в Україні обсяг вирубки і продажу лісу скоротився на 20%, зокрема в Івано-Франківській області", – сказав він.

Він також додав, що за останні три дні в західних областях України випало в рази більше опадів, ніж може витримати Карпатський ліс. Водночас глава Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook заявив, що причина повеней – опади, а не вирубка лісів, як активно заявляють користувачі соцмереж.

"Ліс може витримати певну кількість опадів, але не такий обсяг, який ми спостерігаємо зараз у Карпатах. Давайте в цифрах – у середньому кількість опадів в Івано-Франківській області склала близько 2,8 млрд кубометрів, а ліс максимально міг поглинути 200-250 млн кубометрів. Це лише 10% від усіх опадів. Отже, ліс не може приборкати стихію гірських річок. Ліс – не дамба для запобігання паводків і утримання такої кількості і сили води. Тому заяви, що причиною повеней є вирубування – це маніпуляція і популізм", – написав він.

Глава лісагентства України розповів про причини повеней на Західній Україні Facebook Андрія Заблоцького

Як повідомляв OBOZREVATEL, після масштабної повені на Прикарпатті у мережі почали поширювати фейкову інформацію, нібито руйнівні наслідки – результат не дощів, а масової вирубки карпатських лісів.