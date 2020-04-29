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29 квітня • оновлено в 19:25
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У Кабміні заявили про небезпеку масових протестів

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Протести несуть загрозу захворіти на коронавірус COVID-19 для самих учасників та для їхніх сімей.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, коментуючи акцію під Кабміном, яка відбулася 29 квітня, передає "Укрінформ".

"Це величезна небезпека": в Кабміні попередили учасників протестів

"Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну – це величезна небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їхніх сімей. Якщо серед мітингувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є у всіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їхніх рідних і близьких", – зазначив він.

Степанов закликав громадян "бути свідомими, дотримуватися правил карантину та залишатися вдома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 29 квітня під будівлею Кабінету міністрів пройшла акція протесту за участю підприємців. Вони вимагали скасувати карантинні заходи з 1 травня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Пигин Макс
Пигин Макс
На Украине начались голодные бунты. Нерабы кушать захотели))))))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
как долбаные активисты приходят,то власть не видет,гнилухи прогибающиеся под 1 %
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