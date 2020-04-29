"Це величезна небезпека": в Кабміні попередили учасників протестів

Протести несуть загрозу захворіти на коронавірус COVID-19 для самих учасників та для їхніх сімей.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, коментуючи акцію під Кабміном, яка відбулася 29 квітня, передає "Укрінформ".

"Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну – це величезна небезпека не тільки для її учасників, а й для членів їхніх сімей. Якщо серед мітингувальників була хоча б одна людина, хвора на коронавірус, то ризик захворіти є у всіх без винятку людей, які були серед протестувальників, і не тільки у них, а також у всіх їхніх рідних і близьких", – зазначив він.

Степанов закликав громадян "бути свідомими, дотримуватися правил карантину та залишатися вдома".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 29 квітня під будівлею Кабінету міністрів пройшла акція протесту за участю підприємців. Вони вимагали скасувати карантинні заходи з 1 травня.

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