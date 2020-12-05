У Кабміні відповіли, чи повернуть в Україні карантин вихідного дня

Україна не повернеться до карантину вихідного дня для стримування поширення коронавірусу до кінця 2020 року.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24". При цьому він допустив нове посилення карантину, яке буде сильно відрізнятися від попередніх.

"Зараз здійснюються всі заходи для того, щоб в разі необхідності, якщо ми досягнемо порога в 25 тис. і більше захворювань в день, перейти в січні до жорсткіших карантинних обмежень, які будуть сильно відрізнятися як від карантину вихідного дня і адаптивного карантину, так і від весняного карантину, коли ми не розуміли, з чим зіткнулися", – сказав Немчінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що під час локдауну, який Кабінет міністрів може ввести на початку січня 2021 року працюватимуть церкви, готелі і гірськолижні курорти.