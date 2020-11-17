У Кабміні відкрито заговорили про продовження карантину вихідного дня

Олексій Тітофф Суспільство 10:35, 17.11.2020 Оновлено: 10:36, 17.11.2020

В Україні можуть продовжити карантин вихідного дня після 30 листопада, адже остаточного дедлайну немає.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні. Якщо ви пам'ятаєте, як вводилися перші карантинні обмеження, тоді ми теж сподівалися на одне, отримали інше. Як і в інших країнах. І насправді дуже багато буде залежати від того, як ми будемо дотримуватися цього карантину", – зазначив чиновник.

Немчінов додав, якщо буде така необхідність, що в Україні будуть продовжувати карантин, скільки знадобиться.

"В цілому, карантин – це питання до масової вакцинації, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя", – сказав він.

Також міністр підкреслив, що в Україні в залежності від епідеміологічної ситуації можуть з'являтися нові "червоні" зони карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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