У Кабміні відкрито заговорили про продовження карантину вихідного дня
В Україні можуть продовжити карантин вихідного дня після 30 листопада, адже остаточного дедлайну немає.
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"Так. І треба дивитися, як пройдуть ці три тижні. Якщо ви пам'ятаєте, як вводилися перші карантинні обмеження, тоді ми теж сподівалися на одне, отримали інше. Як і в інших країнах. І насправді дуже багато буде залежати від того, як ми будемо дотримуватися цього карантину", – зазначив чиновник.
Немчінов додав, якщо буде така необхідність, що в Україні будуть продовжувати карантин, скільки знадобиться.
"В цілому, карантин – це питання до масової вакцинації, коли ми зможемо вже повністю розблокувати всі сфери нашого життя", – сказав він.
Також міністр підкреслив, що в Україні в залежності від епідеміологічної ситуації можуть з'являтися нові "червоні" зони карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше мери ряду міст відмовилися вводити карантин вихідного дня.
По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні і подивитися на пацієнтів у важкому стані.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня.
Пізніше Шмигаль провів онлайн-зустріч з мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.
Президент України Володимир Зеленський схвалив впровадження карантину вихідного дня і пообіцяв бізнесу підтримку під час вимушеного простою.