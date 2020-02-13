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13 лютого • оновлено в 13:16
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/ Суспільство

У Кабміні видали нову ідею щодо "перепису" населення Криму і Донбасу

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Кабінет міністрів України розглядає ідею перепису населення Донбасу й анексованого Криму за допомогою супутника.

Про це заявив міністр Дмитро Дубілет. Подробицями задумки він поділився в ефірі "UA: Українське радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми саме зустрічалися з представниками ООН, які допомагатимуть нам із проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", – розповів представник Кабміну.

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Дубілет заявив про ідею перепису населення окупованих територій за допомогою супутника

Дубілет заявив про ідею перепису населення окупованих територій за допомогою супутника

За його словами, схожий проєкт тестували в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Зокрема, там намагалися через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення.

"Але поки я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники або якісь інші інструменти населення в Криму і на окупованих територіях", – визнав Дубілет.

Він також підкреслив, що Кабінет міністрів не може дати точну відповідь щодо того, чи буде проводитися традиційна перепис населення в кінці 2020 року. Це рішення, додав міністр, повинні ухвалити за два-три місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів про останній перепис наявного населення України, який показав, що в країні живе 37 млн 289 тисяч осіб. Він проводився за трьома методологіями і враховував дані з різних джерел.

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Автор
Марта Рок
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України населення
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
А какое дело Украине до российского Крыма? Лучше бы свое население посчитали
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дубилет на спутнике сам будет переписывать??? На Лыбеде незабаром?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поставили дубилета народ переписывать. Дубилет, есть хорошая русская поговорка - заставь дурака Богу молиться, так он и лоб расшибет. В Крыму все граждане России, в Донбассе скоро будут все. Вы кого переписывать собрались и зачем вам переписывать ГРАЖДАН РОССИИ?
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