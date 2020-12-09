У Кабміні уточнили, як працюватиме транспорт під час локдауну

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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Стало відомо, як працюватиме транспорт під час локдауну

Робота транспорту під час посилення карантинних заходів у січні 2021 року в Україні не зупинятиметься.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, обмеження не стосуватимуться громадського транспорту внутрішнього і міжміського сполучення, а також авіаперельотів.

  • Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї й залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного й міжобласного сполучення.

  • Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження за кількістю місць для сидіння.

  • Внутрішні авіаперевезення також здійснюватимуться без обмежень. Але під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені для українців.

  • Оператори поштового зв'язку продовжать роботу в звичайному режимі.

Telegram Владислава Криклія.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив ввести локдаун в Україні з 8 по 24 січня.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (крім замовлень із собою, доставки і закладів харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торговельно-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів;

  • на канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Продовжать працювати:

  • продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

  • буде дозволено торгівлю продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

  • салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні;

  • торгівля непродовольчими товарами – тільки на ринках або доставка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк заявив, що відтермінування локдауну може призвести до зростання летальних випадків в Україні – до 20 тисяч.

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