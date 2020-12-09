У Кабміні розповіли, як працюватимуть ресторани й кафе в новорічну ніч

У новорічну ніч кафе і ресторанам дозволили продовжити роботу до 01:00 1 січня 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні Кабінету міністрів. В інші дні загального карантину заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00.

Водночас розрахункові операції дозволено проводити тільки до 22:00.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив у коментарі "РБК-Україна", що подовжений графік роботи кафе, барів і ресторанів у ніч із 31 грудня на 1 січня не призведе до зростання захворюваності на COVID-19.

"На Новий рік – це свято, необхідно щоб люди відпочили, і те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності, – це однозначно", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, локдаун в Україні введуть із 8 по 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на позачерговому засіданні в середу, 9 грудня.

На період дії жорсткого карантину в Україні заборонять роботу:

кафе, ресторанів і барів (крім доставки й замовлення із собою);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і ТРЦ;

закладів освіти, крім дитячих садків;

масових заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк заявив, що відтермінування локдауну може призвести до зростання летальних випадків в Україні – до 20 тисяч.