Коли почне ходити транспорт в Україні: в Кабміні озвучили дату

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12 травня • оновлено в 20:13
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У Кабміні розповіли, коли почне ходити транспорт

3.1т
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Міністерство інфраструктури України працює над відновленням роботи пасажирського транспорту з 22 травня після закінчення карантину.

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Про це заявив глава відомства Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства. За його словами, працюватиме транспорт в безпечному форматі.

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"Працюємо зараз над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов'язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, з огляду на обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників, і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому", – підкреслив Криклій.

За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало пропозицію щодо поступового відновлення пасажирських перевезень. Це питання обговорюється з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував продовження карантину після 22 травня, незважаючи на пом'якшення обмежувальних заходів з 11 травня.

За його словами, уряд працює над механізмом введення кожного з п'яти етапів виходу з карантину.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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