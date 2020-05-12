Коли почне ходити транспорт в Україні: в Кабміні озвучили дату

Міністерство інфраструктури України працює над відновленням роботи пасажирського транспорту з 22 травня після закінчення карантину.

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Про це заявив глава відомства Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства. За його словами, працюватиме транспорт в безпечному форматі.

"Працюємо зараз над тим, щоб через 10 днів пасажирський транспорт зміг поступово відновити роботу. Але в безпечному форматі – з обов'язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекції, з огляду на обмеження щодо кількості пасажирів і посадкових місць. Як міністр інфраструктури я захищаю вас, перевізників, і всіх працівників галузі, тому наполягаю на цьому", – підкреслив Криклій.

За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало пропозицію щодо поступового відновлення пасажирських перевезень. Це питання обговорюється з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував продовження карантину після 22 травня, незважаючи на пом'якшення обмежувальних заходів з 11 травня.

За його словами, уряд працює над механізмом введення кожного з п'яти етапів виходу з карантину.

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