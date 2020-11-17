У Кабміні пояснили, чому в Україні не буде масового тестування на COVID-19

Україна не готова протестувати на коронавірус всі 40 мільйонів своїх громадян.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в інтерв’ю "РБК-УКраїна". За його словами, таке тестування потребує залучення дуже великих ресурсів, як фінансових, так і людських.

"На жаль, це не тести на вагітність, це складний процес, і статистика складніша. Тому прем'єр (Денис Шмигаль, – ред.) і скомунікував, що ми мільярд гривень додатково виділили на закупівлю експрес-тестів. Це за різними оцінками буде приблизно до трьох мільйонів тестів на антиген, які будуть коштувати десь 380 гривень, може, трошки менше. І передбачається масове тестування в червоних зонах за допомогою цих тестів", – сказав він.

Україна значно більша країна, ніж Словаччина, підкреслив Немчінов.

"І треба розуміти мультиплікатор витрачених зусиль на ці заходи. Це хороші заходи... італійці це робили, але вони це робили в окремих містечках. Але ніхто не тестував всі 60 мільйонів італійців", – наголосив міністр.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Міністерство охорони здоров'я скасувало додаткове тестування на коронавірус для завершення амбулаторного лікування. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що відповідні зміни було внесено в стандарти надання медичної допомоги під час COVID-19.