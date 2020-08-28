У Кабміні пояснили, чому терміново закрили іноземцям в’їзд в Україну

Україна вирішила закрити свої кордони для деяких категорій іноземних громадян на день раніше (28-го, а не 29-го серпня), щоби вберегти їх та українців від COVID-19.

А також, щоб не допустити порушення законодавства на кордоні. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, рішення прискорити термін введення обмежень на в’їзд для іноземців було непростим. Його розглядали з декількома міністерствами.

Вони, зокрема, висловили занепокоєння, що в період, який було оголошено раніше, буде вчинено ті чи інші правопорушення корупційного характеру. Наприклад, швидкий в’їзд на територію України тих осіб, які не мають такого права.

"Тому вирішили прискорити цей процес і швидше запустити карантинні обмеження", – зазначив Немчінов.

Крім того, ситуацію з іноземцями, які вже встигли придбати квитки на 28 серпня, але не змогли приїхати в Україну, він назвав форс-мажором, а також додав, що, на жаль, із цим потрібно змиритися.

"Це та необхідна умова (обмеження вֺ’їзду. – Ред.), яку ми маємо забезпечити, щоби зберегти здоров’я не тільки співгромадян, але й людей, які прилітають до України", – підкреслив міністр.

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