У Кабміні побачили ознаки стабілізації ситуації з COVID-19 в Україні

У Кабінеті міністрів України побачили ознаки стабілізації ситуації з коронавірусом (COVID-19).

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр КМУ Олег Немчінов, коментуючи підсумки введення карантину вихідного дня.

"За результатами аналізу, який проводився секретаріатом РНБО за тижнями є явне зниження активності протягом вихідного дня. А якщо дивитися на статистику зростання кількості захворювань, то тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і фактична стабілізація кількості хворих українців", – зазначив чиновник.

Він додав, що в середу, 2 грудня, будуть нові пропозиції від МОЗ щодо карантинних заходів в Україні. Також міністр не виключив введення локдауну.

"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговане за підсумками тієї чи іншої галузі", – резюмував Немчінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я сказали, навіщо Україні тритижневий локдаун.