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17 березня • оновлено в 18:36
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/ Суспільство

У Кабміні озвучили план порятунку застряглих в Європі українців

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Україна домовилася з європейськими державами про евакуацію українців поїздами і автобусами.

Про це повідомив в соціальних мережах міністр інфраструктури Владислав Криклій, підкресливши, що ведеться "дуже складна комплексна робота".

"Ми працюємо з урядами Німеччини, Чехії та Польші, щоб вивезти своїх залізничним транспортом. Домовились з Австрією та Словакією про автобусний транзит людей, які не можуть виїхати з Італії через закриті словенські кордони", – розповів він.

"Аеропорт "Бориспіль" вже прийняв та відправив більше 50 рейсів, зокрема з Шарм-ель-Шейху, і продовжує це робити. На жаль, поки що за винятком людей, які знаходяться у готелях на карантині", – зазначив міністр.

Кабінет міністрів закликав авіаперевізників виконувати свої зобов'язання і забезпечити перевезення пасажирів, яким вже були продані квитки.

"Зокрема, привезти додому українських туристів, які перебувають на Шрі-Ланці. Ми все одно заберем усіх, але вимагатимемо від перевізника компенсацію у судовому порядку.

Звертаюсь до усіх громадян України. Якщо ви хочете додому, будь ласка, зареєструйтесь у єдиній онлайн-системі "Друг". Вже подано 3644 звернення від людей, що бажають потрапити додому. Ми подбаємо про кожного", – звернувся Криклій.

Пандемія коронавірусу в Європі, ілюстрація

Пандемія коронавірусу в Європі, ілюстрація

Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, з 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять ряд обмежень.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
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