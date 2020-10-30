У Кабміні оцінили можливість розпуску КСУ
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що звільнення усього складу Конституційного суду України, що запропонував президент Володимир Зеленський, – це складна процедура.
У ефірі "Сніданку з 1+1" вона розповіла, що згідно до закону, суддів Конституційного суду звільняють судді цього ж суду.
"Це достатньо складна процедура незалежно від того, яка підстава, окрім тих питань, коли йдеться про набрання чинності обвинувальним вироком суду", – сказала вона.
Рішення КС щодо закриття публічного реєстру декларацій вона вважає безпрецедентною ситуацією. Саме тому було викликане засідання РНБО.
"Цьому рішенню передувала низка подій, а також низка попередніх рішень суду щодо антикорупційних інституцій. Враховуючи зміст цього рішення і наступ на всі демократичні реформи, які стосувалися верховенства права, президент скликав засідання Радбезу", – наголосила віцепрем’єрка.
Вона запевнила, що влада України налаштована на реформи і дотримання принципів верховенства права.
"Я думаю, що це адекватна відповідь, яка відповідає інтересам народу України, інтересам щодо євроатлантичної інтеграції. Запит суспільства найвищий у цих напрямках. Вся влада в країні, крім Конституційного Суду, налаштована на реформи і дотримання принципів верховенства права", – заявила Стефанишина.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного судучерез його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Кабінет міністрів 29 жовтня зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. Він вже запрацював.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним уже ведеться.