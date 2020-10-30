У Кабміні оцінили можливість розпуску КСУ

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що звільнення усього складу Конституційного суду України, що запропонував президент Володимир Зеленський, – це складна процедура.

У ефірі "Сніданку з 1+1" вона розповіла, що згідно до закону, суддів Конституційного суду звільняють судді цього ж суду.

"Це достатньо складна процедура незалежно від того, яка підстава, окрім тих питань, коли йдеться про набрання чинності обвинувальним вироком суду", – сказала вона.

Рішення КС щодо закриття публічного реєстру декларацій вона вважає безпрецедентною ситуацією. Саме тому було викликане засідання РНБО.

"Цьому рішенню передувала низка подій, а також низка попередніх рішень суду щодо антикорупційних інституцій. Враховуючи зміст цього рішення і наступ на всі демократичні реформи, які стосувалися верховенства права, президент скликав засідання Радбезу", – наголосила віцепрем’єрка.

Вона запевнила, що влада України налаштована на реформи і дотримання принципів верховенства права.

"Я думаю, що це адекватна відповідь, яка відповідає інтересам народу України, інтересам щодо євроатлантичної інтеграції. Запит суспільства найвищий у цих напрямках. Вся влада в країні, крім Конституційного Суду, налаштована на реформи і дотримання принципів верховенства права", – заявила Стефанишина.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного судучерез його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту.

Як писав OBOZREVATEL: