У Кабміні оцінили можливість нового локдауна через COVID-19
Олексій Чернишов запевнив що, місцеві вибори переносити не будуть
Кабмін спирається на власний прогноз, згідно з яким мова про локдаун не йде
У Кабінеті міністрів України виключають введення нового локдауна через пандемію коронавірусу (COVID-19).
Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, місцеві вибори також переносити не будуть.
Він нагадав, що вибори пройдуть через три тижні – 25 жовтня.
"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", – зазначив Чернишов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.
Він також зазначив, що вдаватися до таких кроків не доведеться, якщо всі будуть дотримуватися санітарних норм.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Україна поки не піде шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун.
Ізраїль повернувся до посиленого карантину з 25 вересня через істотний приріст захворюваності і смертності від коронавірусу.