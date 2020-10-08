У Кабміні оцінили можливість нового локдауна через COVID-19

У Кабінеті міністрів України виключають введення нового локдауна через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, місцеві вибори також переносити не будуть.

Він нагадав, що вибори пройдуть через три тижні – 25 жовтня.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", – зазначив Чернишов.

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