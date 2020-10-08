У Кабміні оцінили можливість нового локдауна через COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Олексій Чернишов запевнив що, місцеві вибори переносити не будуть

  • Кабмін спирається на власний прогноз, згідно з яким мова про локдаун не йде

Чернишов виключив черговий локдаун через пандемію

У Кабінеті міністрів України виключають введення нового локдауна через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, місцеві вибори також переносити не будуть.

Він нагадав, що вибори пройдуть через три тижні – 25 жовтня.

"Все йде за планом, ми спираємося на власний прогноз. Зараз мова про локдаун не йде", – зазначив Чернишов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для введення повного карантину в країні не варто прив'язуватися до якоїсь дати.

  • Він також зазначив, що вдаватися до таких кроків не доведеться, якщо всі будуть дотримуватися санітарних норм.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Україна поки не піде шляхом Ізраїлю і не вводитиме повторно повний локдаун.

  • Ізраїль повернувся до посиленого карантину з 25 вересня через істотний приріст захворюваності і смертності від коронавірусу.

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