У Кабміні сказали, коли відновиться міжнародне авіасполучення

Юрій Сергієнко Суспільство 23:27, 18.05.2020 Оновлено: 00:02, 19.05.2020

Глава уряду України прогнозує відновлення авіасполучення, зокрема міжнародного, у червні.

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При цьому є деякі умови, заявив 18 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Авіасполучення, міжнародне зокрема, відновиться ймовірно у червні місяці. Але потрібно, щоб відновилося авіасполучення з тими (країнами), куди летіти. Необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення", – зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, країни Європи оголосили про можливість відновлення авіасполучення на раніше 15 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 22 травня Кабінет міністрів може дозволити роботу громадського транспорту з 22 травня, а з 25-го – можуть запустити метро і відкрити дитячі садки.

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