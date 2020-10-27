У Івано-Франківську у медзакладах заповнені усі ліжка для COVID-19, але місто відкриває школи

В Івано-Франківську, який увійшов до "червоної" зони карантину, у медичних закладах заповнені всі ліжка для лікування хворих на коронавірус. Усього в лікарнях міста перебувають 399 осіб з підозрою або підтвердженим захворюванням.

Про це на нараді в міськраді повідомила начальник департаменту охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко. За її словами, за минулу добу у лікарні з COVID-19 були госпіталізовані 44 пацієнта.

"Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями і підозрами на пневмонію 399 осіб. У Центральну міську лікарню – 265 осіб, у першу міську лікарню – 134. Тобто всім місця зайняті", – сказала Бойко.

Вона додала, що за вихідні в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді підтвердили захворювання 366 осіб, з яких 350 – жителі Івано-Франківська. За час пандемії в ОТГ захворіли 6 686 осіб, з них 6 497 – в самому Івано-Франківську.

Водночас, заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Наталія Микула заявила, що учні міста повертаються до школи з 28 жовтня.

"Завтра школи працюватимуть у звичному режимі. Частина учнів молодших класів вчитимуться за змішаною системою", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.