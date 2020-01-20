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20 січня • оновлено в 12:45
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У Івано-Франківську попрощалися з 24-річною бортпровідницею МАУ. Зворушливі фото й відео

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У Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегенаром бортпровідницею Марією Микитюк.

Прощання із дівчиною відбулося в місцевому Будинку смутку, передає франківське видання "Галка" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте докінця).

Потім домовину з тілом перевезуть в рідне село Марії Старі Кривотули, де її і поховають.

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

24-річна Марія Микитюк із Прикарпаття була бортпровідницею на літаку МАУ. Дівчина – єдина дитина в родині. Вона закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. Наступного року Марія планувала весілля.

Марія Микитюк

Марія Микитюк

В одній зі своїх останніх сторіз у Instagram вона писала про любов до рідного міста.

"Така собі блогерка. 23 країни, ніякої корисної інформації під фото", – характеризувала себе Марія.

Водночас під одним із останніх кадрів дівчини її підписники зазначають, що та була позитивною людиною, і висловлюють слова співчуття її рідним і близьким.

Нагадаємо, вчора тіла 11 українців, які загинули після збиття літака МАУ під Тегераном, повернули з Ірану до України.

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

Дівчину поховають у рідному селі Старі Кривотули

Дівчину поховають у рідному селі Старі Кривотули

galka.if.ua

На прощання прийшло більш ніж сотня людей

На прощання прийшло більш ніж сотня людей

galka.if.ua

Прощання відбулося у Будинку смутку

Прощання відбулося у Будинку смутку

galka.if.ua

Марії Микитюк було 24 роки

Марії Микитюк було 24 роки

galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

На прощання прийшли більше сотні людей

На прощання прийшли більше сотні людей

galka.if.ua

На прощання прийшли більше сотні людей

На прощання прийшли більше сотні людей

galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

galka.if.ua

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Івано-Франківськ
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