У Івано-Франківську попрощалися з 24-річною бортпровідницею МАУ. Зворушливі фото й відео

У Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегенаром бортпровідницею Марією Микитюк.

Прощання із дівчиною відбулося в місцевому Будинку смутку, передає франківське видання "Галка" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте докінця).

Потім домовину з тілом перевезуть в рідне село Марії Старі Кривотули, де її і поховають.

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк

24-річна Марія Микитюк із Прикарпаття була бортпровідницею на літаку МАУ. Дівчина – єдина дитина в родині. Вона закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. Наступного року Марія планувала весілля.

Марія Микитюк

В одній зі своїх останніх сторіз у Instagram вона писала про любов до рідного міста.

"Така собі блогерка. 23 країни, ніякої корисної інформації під фото", – характеризувала себе Марія.

Водночас під одним із останніх кадрів дівчини її підписники зазначають, що та була позитивною людиною, і висловлюють слова співчуття її рідним і близьким.

Нагадаємо, вчора тіла 11 українців, які загинули після збиття літака МАУ під Тегераном, повернули з Ірану до України.

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

Дівчину поховають у рідному селі Старі Кривотули galka.if.ua

На прощання прийшло більш ніж сотня людей galka.if.ua

Прощання відбулося у Будинку смутку galka.if.ua

Марії Микитюк було 24 роки galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

На прощання прийшли більше сотні людей galka.if.ua

На прощання прийшли більше сотні людей galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк galka.if.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.

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