У Івано-Франківську попрощалися з 24-річною бортпровідницею МАУ. Зворушливі фото й відео

У Івано-Франківську сотні людей вийшли на площу попрощатися із загиблою в авіакатастрофі літака МАУ під Тегенаром бортпровідницею Марією Микитюк.
Прощання із дівчиною відбулося в місцевому Будинку смутку, передає франківське видання "Галка" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте докінця).
Потім домовину з тілом перевезуть в рідне село Марії Старі Кривотули, де її і поховають.
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
24-річна Марія Микитюк із Прикарпаття була бортпровідницею на літаку МАУ. Дівчина – єдина дитина в родині. Вона закінчила Національний авіаційний університет у 2018 році. Наступного року Марія планувала весілля.
Марія Микитюк
В одній зі своїх останніх сторіз у Instagram вона писала про любов до рідного міста.
"Така собі блогерка. 23 країни, ніякої корисної інформації під фото", – характеризувала себе Марія.
Водночас під одним із останніх кадрів дівчини її підписники зазначають, що та була позитивною людиною, і висловлюють слова співчуття її рідним і близьким.
Нагадаємо, вчора тіла 11 українців, які загинули після збиття літака МАУ під Тегераном, повернули з Ірану до України.
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
Дівчину поховають у рідному селі Старі Кривотули
galka.if.ua
На прощання прийшло більш ніж сотня людей
galka.if.ua
Прощання відбулося у Будинку смутку
galka.if.ua
Марії Микитюк було 24 роки
galka.if.ua
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
На прощання прийшли більше сотні людей
galka.if.ua
На прощання прийшли більше сотні людей
galka.if.ua
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
У Івано-Франківську попрощалися із бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк
galka.if.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію й висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився борт із тілами 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.
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