У Івано-Франківську померла ще одна жінка: підозрюють коронавірус

В обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська 23 березня померла ще одна 65-річна жінка. У неї підозрюють коронавірус.

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Про це у відеозверненні на Facebook заявив мер міста Руслан Марцінків. Він наголосив, що померла була із села Чукалівка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зараз аналізи померлої передані до Києва. Остаточна причина її смерті буде відома 24 березня. Голова міста додав, що ще одна людина потрапила в лікарню з серйозними підозрами на інфекцію.

"Маємо ще один прикрий випадок: в одну з поліклінік міста звернулась людина з достатньо поганими симптомами, вона була госпіталізована в обласну лікарню, разом була ще родина з трьох людей. Достатньо велика підозра, що там є коронавірус. Не дотягуйте до останнього, якщо у вас вже є симптоми, а одразу звертайтесь до лікаря. Також всі, хто повернулися з-за кордону, – зателефонуйте на гарячу лінію, аби вам надали кваліфіковану допомогу",– звернувся до містян Марцінків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Івано-Франківську вже п'ять осіб заразилися коронавірусом. З них двоє – медики, які контактували з хворим пацієнтом. Решта троє були контактними особами з першою жертвою хвороби в місті.

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