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23 березня • оновлено в 12:11
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У Івано-Франківську на коронавірус захворіли ще троє людей

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В Івано-Франківську підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків у прямому ефірі на Facebook, усі вони контактні особи 56-річної жінки, яка померла.

"Вчора ввечері ми дізналися про ще 3 додаткові підтверджені випадки коронавірусу. Зокрема ці три особи з міста Івано-Франківська. Вони є контактними особами жінки, яка померла", – зазначив Марцінків.

У Івано-Франківську на коронавірус захворіли ще троє людей

У Івано-Франківську на коронавірус захворіли ще троє людей

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Він додав, що вони в задовільному стані. За його словами, в Івано-Франківській області немає важкохворих.

Нагадаємо, станом на 22 березня коронавірусом в Україні заразилися 73 особи. За добу виявили ще 26 інфікованих. Ще один випадок раніше було зафіксовано у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Івано-Франківськ
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