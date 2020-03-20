У Івано-Франківську коронавірус перевіряють у 15 осіб: у місті посилили карантин

У Івано-Франківську ще 15 осіб перевіряють на наявність коронавірусу COVID-19.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Руслан Марцінків. Він нагадав, що 19 березня у місті померла жінка, яка була хвора на коронавірус. Через це, за словами Марцінківа, у місті вимушені запровадити більш жорсткі карантинні заходи.

Він звернувся до уряду та до президента Володимира Зеленського з проханням ввести надзвичайний стан в Україні з залученням правоохоронців і Нацгвардії.

У Івано-Франківську коронавірус перевіряють у 15 осіб Українська правда

Він зазначив, що з 20 березня у Івано-Франківську поліція буде штрафувати людей – від 17 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 тисяч для юридичних.

"Звертаємося до керівництва закладів: у магазини, аптеки, на ринки, допускати не більше десяти людей, які повинні зберігати дистанцію не менше 2 метрів. Закрити ринки, ми, на жаль не можемо. Звертаємося до Антимонопольного комітету, щоб не було спекуляцій на ліках та продуктах. Тримати на контролі прибирання вулиць, під'їздів, тощо", – зауважив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні на коронавірус захворіли 26 людей: 15 – у Чернівецькій, 2 – в Дніпропетровській, 2 – в Київській, 2 – у Житомирській, 1 – Івано-Франківській, 1 – у Донецькій областях і 3 – у Києві.

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