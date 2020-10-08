У Instagram з'явилася можливість змінити іконку на телефоні. Відеоінструкція

Карина Бондаренко Суспільство 10:02, 8.10.2020 Оновлено: 10:04, 8.10.2020

Соціальна мережа Instagram до свого десятиліття дала користувачам можливість змінити вид іконки програми.

На вибір пропонується стандартна і 12 нових значків, у тому числі "класичний" в формі полароїду (щоб подивитися відеоінструкцію, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб змінити іконку в Instagram, потрібно зайти в налаштування програми і тягнути екран вниз, доки на екрані не вискочать конфетті. Потім можна змінити значок, вибравши вподобаний.

Нові іконки в Інстаграм.
sostav.ru

Зробити це можна необмежену кількість разів. Однак функція буде доступна користувачам всього місяць.

Якщо у вас не вийшло змінити іконку програми, оновіть Instagram в App Store або Play Market.

Нагадаємо, що соціальній мережі Instagram у вівторок, 6 жовтня, виповнилося десять років. Так, саме в цей день в 2010 році проект з'явився в магазині App Store.

До дня народження Instagram OBOZREVATEL публікував десять несподіваних фактів про популярний додаток.

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