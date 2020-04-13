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13 квітня • оновлено в 12:43
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Нардеп Вельможний із підозрою на коронавірус захворів на пневмонію

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У народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного, у якого підозрюють коронавірус, виявили двосторонню пневмонію.

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Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 13 квітня. Вельможний зазначив, що зробив комп'ютерну томографію легень, яка показала ускладнення.

"На жаль, мої друзі, це трапилося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат – двостороння пневмонія. Немає слів, я пригнічений..." – написав депутат.

Нардеп із підозрою на коронавірус захворів на пневмонію

Facebook/Сергій Вельможний

У Сергія Вельможного діагностували двосторонню пневмонію

У Сергія Вельможного діагностували двосторонню пневмонію

Facebook/Сергій Вельможний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вельможний підтвердив, що в його сина діагностували коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
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