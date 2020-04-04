У хворих немає симптомів! Стало відомо про "маскування" коронавірусу в Україні

На Сумщині у третини осіб, у яких підтверджено зараження коронавірусом COVID-19, немає жодних симптомів хвороби.

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Про це повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський, передає Укрінформ.

У третини хворих на коронавірус на Сумщині немає симптомів

"За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб із виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. Із них десять – із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв’язках із раніше виявленими хворими", – зазначив він.

Так, Збаражський повідомив, що з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 – на 3-4 день, у 7 – на 5-6 день і в 3 – на 8-10 день.

Згідно з даними МОЗ, станом на 4 квітня у Сумській області зареєстровано 37 випадків захворювання на коронавірус.

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