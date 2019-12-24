У храмі ПЦУ вперше проведуть два різдвяні богослужіння: що це значить

У головному храмі єпархії Православної церкви України на Волині – Свято-Троїцькому кафедральному соборі – цьогоріч вперше відправлять два різдвяні богослужіння: 25 грудня і 7 січня.

Таке рішення ухвалив керівник єпархії, владика Михаїл, після того, як отримав публічного листа від частини вірян. Він називає введення свята Різдва до Нового року "декомунізацією" і рухом до європейських традицій, передає ВВС.

Так, кілька тисяч прихожан ще в листопаді опублікували відкритого листа до митрополита Луцького і Волинського Михаїла із "уклінним проханням".

Католицьке Різдво-2019 Ілюстрація

Віряни не хочуть відзначати Різдво після Нового року. Пишуть, що "понад 90 років тому радянська влада змінила святкові акценти на користь атеїзму", просять допомогти "змінити атмосферу передсвяткових очікувань".

Митрополит пішов назустріч цим проханням. "Ми не скасовуємо нічого, ми просто розширюємо час святкування Різдва Христового... Тому ті люди, які виявлять бажання прийти 7-го – прийдуть 7-го; ті, які 25-го – прийдуть 25-го. Ми і перших, і других не позбавимо можливості порадіти Дню народження Ісуса Христа... З любов'ю чекаю всіх!" – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні католицького Різдва керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що календарна реформа в Україні, яка передбачає перехід Православної церкви на григоріанський календар, може викликати дуже негативні наслідки.

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