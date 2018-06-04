У храмі Мадрида заспівали гімн України: вражаюче відео

В одному з храмів іспанського Мадрида заспівали гімн України.
Відповідне відео опублікувала в Twitter Ірина Білківська.
"Гімн України в Мадриді. Вибачте, спочатку стояла нерухомо, а потім не втрималася, записала частину", - прокоментувала автор.
Гімн України в Мадріді.Вібачте, спочатку стояла нерухомости, а потім НЕ здержалася, записала часть pic.twitter.com/MLoyICaF0s- Iryna Byelkovska (@ByelkovskaIryna) 3 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL , музиканти перейняли досвід Америки і зіграли рок-гімн України.