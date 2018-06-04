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У храмі Мадрида заспівали гімн України: вражаюче відео

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В одному з храмів іспанського Мадрида заспівали гімн України.

Відповідне відео опублікувала в Twitter Ірина Білківська.

"Гімн України в Мадриді. Вибачте, спочатку стояла нерухомо, а потім не втрималася, записала частину", - прокоментувала автор.

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Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкт
гімн України
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