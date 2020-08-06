У Хмельницькому пенсіонерка перетворила квартиру на сміттєву пастку. Відео

Борис Бондар Суспільство 16:04, 6.08.2020 Оновлено: 16:24, 6.08.2020

У Хмельницькому літня мешканка однієї з багатоповерхівок застрягла в дверях власної квартири через гори сміття.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Через велике скупчення мотлоху в приміщенні відкрити двері було дуже складно.

Коли літня жінка повернулася додому, вона змогла трохи прочинити двері і спробувала протиснутися в квартиру. Але її затиснуло десятками кілограмів сміття так, що вона не могла навіть поворухнутися.

Подію помітили сусіди й викликали рятувальників. Вони змогли пробратися в квартиру потерпілої тільки через вікно балкона.

"Рятувальники за допомогою драбини потрапили в квартиру через вікно третього поверху. Звільнили з полону громадянку і передали працівникам екстреної медичної допомоги", – розповів прессекретар управління ДСНС в Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Жінку доправили до лікарні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі налічується майже 100 осіб, які хворіють на синдром Плюшкіна. Зокрема, місцеві жителі заповнюють свої будинки горами сміття і від цього страждають їхні сусіди.

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