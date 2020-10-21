У Хмельницькому напали на журналіста, який відкрито критикував мера Симчишина

У Хмельницьком побили журналіста, який робив розслідування щодо чинного мера міста Олександра Симчишина. Днями на нього напав невідомий та жорстоко побив, наносячи удари по голові і тілу.

Про це розповіли кореспонденти програми "Надзвичайні новини" на ICTV. За словами самого потерпілого, уся справа в тому, що він наважився відкрито критикувати Симчишина, а його матеріали викривають корупційну систему, яка працює дуже злагоджено. Звичайно ж, її очолює чинний мер, без якого у Хмельницькому не ухвалюється жодне важливе рішення.

Олександра Симчишина, який обіймає посаду мера Хмельницького, без перебільшення можна назвати доволі успішним управлінцем. За даними аналітичного порталу "Слово і Діло", починаючи з листопада 2015 року очільник міста дав 181 обіцянку, 119 з яких виконано. Це 66%. Провалено всього 19%. Проте якою ціною досягається цей успіх?

Відповідь на це запитання шукав опозиційний журналіст Максим Моргун, за що мало не поплатився своїм життям і здоров’ям.

До цього моменту Симчишин не фігурував у великих скандалах. Як зазначають журналісти, у нього дуже теплі стосунки з місцевими бізнес-елітами. По-друге, він всіляко підтримує силовиків – представниками СБУ та економічним департаментом Нацполіції. Окрім того, Симчишин має зв’язки в апеляційному суді.

Отже, не дивно, що на численні зловживання мера та його команди просто закриваються очі.

По-третє, завдяки фінансуванню, мер зміг схилити на свій бік фактично усі ЗМІ.

Журналісти знайшли докази у яких справах замішаний Симчишин:

Корупційні схеми своїм ФОПів під час освоєння коштів на Нову українську школу.

Такі ж механізми було застосовано при облаштуванні міського пляжу (виготовлення парасольок, кабінок, будівництво туалету)

"Продаж" рішень департаменту архітектури (бізнес на земельних ділянках дуже прибутковий). Усі знають, хто є "смотрящим" від мера –це член земельної комісії Віталій Діденко

Схеми із забудовниками. Громадським організаціям, які нібито працюють з людьми з інвалідністю, виділяють безкоштовні земельні ділянки без конкурсу та орендної плати.

Чиновники-побратими Симчишина по партії "Свобода" отримують "жирні" замовлення на субпідрядні роботи в сфері ЖКГ. Вони навіть підім’яли під себе замовлення на поставку харчування до шкіл, дитсадків і лікарень.

На сам кінець в матеріалі зазначається, що усі ці зловживання стали можливі через те, що вся влада у місті належить одному клану, який очолює чинний мер. Та і "команду" він підібрав неабияку, в якій кожен переслідує власні інтереси та триматиметься за нагріте місце будь-якою ціною.