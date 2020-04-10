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10 квітня • оновлено в 22:54
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У Хмельницькій області від коронавірусу померла співробітниця лікарні

9.3т
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У Хмельницькій області зареєстровано перший летальний випадок пацієнта з коронавірусом, померла співробітниця лікарні.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації в Facebook ввечері у п'ятницю, 10 квітня.

"За результатами дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, посмертно підтверджений діагноз COVID-19 у працівниці Хмельницької районної лікарні, яка перебувала на лікуванні в цьому ж медичному закладі", – йдеться у повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Встановлено коло контактних осіб, вирішується питання про проведення ПЛР-дослідження.

При цьому у п'ятницю також стало відомо про двох пацієнтів, які вилікувалися: лікар і дівчина, у якої першою в області виявили інфекцію.

Всього станом на ранок 10 квітня в Хмельницькій області було зафіксовано 16 випадків COVID-19.

У Хмельницькій області від коронавірусу померла співробітниця лікарні

Як писав OBOZREVATEL, у світі COVID-19 захворіли понад 1,6 млн осіб. В Україні кількість інфікованих вже перейшла позначку в дві тисячі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Хмельницький
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И что дальше ,всех заробитчан обратно в зад гнать
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
печально.не соблюдение бактериологической защиты оборачивается летально
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

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