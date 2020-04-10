У Херсонській області з обсервації втекли 19 осіб, які прибули з окупованого Росією Криму.

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Тепер їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, заявив 10 квітня на брифінгу голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передають "Крим.Реалії".

"Правоохоронці склали на всіх протоколи про адміністративні правопорушення. Це означає штраф від 17 до 34 тисяч гривень", – зазначив він.

Станом на 10 квітня, складено 28 адміністративних протоколів (2 в Чаплинці і 26 у Каланчаку), уточнили в поліції Херсонської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Каланчацькому районі Херсонщини 15 громадян України, які приїхали з Криму через КПВВ "Каланчак", втекли з обсервації.