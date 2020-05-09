У Херсонській області через спалах COVID-19 закрили на карантин три населені пункти.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Херсонської обласної державної адміністрації в Facebook.

У суботу, 9 травня, були встановлені блокпости на в'їздах в місто Каховка, село Андріївка (Скадовський район) та село Гладківка (Голопристанський район).

Водіям і пасажирам при в'їзді/виїзді буде необхідно пройти температурний скринінг і пояснити мету своєї поїздки патрульним.

Обмежувальні заходи триватимуть три дні, до 6:00 вівторка, 12 травня.

Всього в Херсонській області станом на ранок 9 травня зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірус.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація DW

Як писав OBOZREVATEL, в Україні три нові регіони стали лідерами по зараженню COVID-19: крім Києва та Чернівецької області під ударом різко опинилася Харківська область.

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