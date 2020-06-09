У Херсоні заявили про перемогу над коронавірусом: одужали всі хворі

У Херсоні станом на ранок 9 червня не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом (COVID-19).

Як інформує пресслужба міської ради, останнє інфікування було зафіксовано 4 червня.

"Зараз від COVID-19 у Херсоні одужали всі 20 осіб. В області зі 179 хворих вже одужали 172 жителі", – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

З початку епідемії на Херсонщині було виявлено 179 випадків зараження вірусом, три з них виявилися летальними.

Зазначимо, що станом на ранок 9 червня в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусу. З них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

Всього у світі заразилося понад 7,2 млн осіб. За останню добу кількість заражених збільшилася на 107 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин.