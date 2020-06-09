У Херсоні заявили про перемогу над коронавірусом: одужали всі хворі
У Херсоні станом на ранок 9 червня не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом (COVID-19).
Як інформує пресслужба міської ради, останнє інфікування було зафіксовано 4 червня.
"Зараз від COVID-19 у Херсоні одужали всі 20 осіб. В області зі 179 хворих вже одужали 172 жителі", – йдеться в повідомленні.
З початку епідемії на Херсонщині було виявлено 179 випадків зараження вірусом, три з них виявилися летальними.
Зазначимо, що станом на ранок 9 червня в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусу. З них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.
Всього у світі заразилося понад 7,2 млн осіб. За останню добу кількість заражених збільшилася на 107 тисяч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин.