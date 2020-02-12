У Херсоні створили службу щастя: в мережі знайшлися пікантні фото її глави

У Херсонській обласній держадміністрації створили Службу щастя і поліпшення якості життя, яку очолила 31-річна колишня директорка магазину одягу Весна Карпук.

Про це повідомляє місцеве видання МОСТ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Сама дівчина, яка раніше ніколи не працювала на держслужбі, поділилася радістю на сторінці в Facebook. "Про цю вакансію я дізналася восени, і з тих пір ні на секунду не сумнівалася в тому, що зроблю все можливе, щоб стати частиною цього важливого проэкту", – написала Карпук.

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя herson.depo.ua

Раніше дівчина крім роботи в магазині одягу також була консультанткою в автосалоні. При цьому у неї немає і освіти за напрямом "Соціологія", як того вимагали умови конкурсу. Карпук має економічну освіту.

На питання журналістів, чому її підтримала конкурсна комісія, Карпук сказала, що "має оригінальне ім'я, яке добре підходить до Служби щастя".

На особливу увагу заслуговують фото на сторінках дівчини в соцмережах. Вона не соромилася позувати у відвертій білизні і купальниках.

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя herson.depo.ua

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя herson.depo.ua

Це викликало чутки в мережі про те, що Карпук працювала стриптизеркою, однак дівчина вже спростувала фейк, заявивши, що навіть пройшла під час вступу на роботу перевірку на поліграфі.

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя herson.depo.ua

Крім того, в мережі знайшли знімок юної Карпук, ймовірно, з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським.

Весна Карпук очолила в Херсоні службу щастя herson.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше главу Державної митної служби України Максима Нефьодова засікли в елітному київському клубі Queen за розвагами з напівоголеними дівчатами в еротичних масках.

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