У Херсоні серед ночі клали асфальт до приїзду Зеленського. Відео

Вікторія Довгань Суспільство 13:06, 20.08.2020 Оновлено: 13:30, 20.08.2020

У Херсоні робітники 19 серпня, напередодні приїзду до міста президента України Володимира Зеленського, серед ночі клали асфальт.

Відповідні відео опублікували на сайті місцевого видання "Міст". Зокрема, дорожні роботи велися на паркувальному майданчику біля будівлі "Укрпошти" на Бериславському шосе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показово, що насамперед техніка укочувала в асфальт майданчик, на якому Зеленський мав вручити сім нових машин листоношам.

За свідченнями очевидців, роботи почалися близько 22:00 і закінчилися дуже швидко, буквально за кілька годин.

Нагадаємо, що 19 серпня Зеленський здійснив візит до Запоріжжя. Після робочих зустрічей він відвідав заповідник "Хортиця", де козаки перевірили його на хоробрість небезпечним трюком.

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