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5 грудня • оновлено в 11:33
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У Херсоні маршрутник принизив ветерана АТО: у мережі обурені

1.8т
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У Херсоні водій міської маршрутки нахамив ветерану АТО Ігорю Кравцю, коли той пред'явив посвідчення учасника бойових дій. Він заявив, що з таким документом можна заходити до салону тільки на офіційних зупинках.

Про це на своїй сторінці у Facebook 2 грудня повідомив сам ексбоєць. Він уточнив, що інцидент трапився із "водієм маршрутки №47 біля Херсонської обласної держадміністрації, де щодня зупинятюься сотні автобусів.

"Так ось, зупиняється маршрутка, до неї заходять приблизно 10 осіб, зокрема і я, показавши посвідчення. "З цим тут зупинки немає! Я ризикую, щоб брати пасажирів!" – сказав водій, повернувшись до мене і додавши, що "твоя зупинка не тут, а тільки там, де офіційні", – розповів чоловік.

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У Херсоні маршрутник принизив воїна АТО

У Херсоні маршрутник принизив воїна АТО

За його словами, спочатку він не зрозумів і перепитав у маршрутника, мовляв, навіщо той взагалі зупинився.

"Тиша, тільки крізь зуби: "За*бали!" і т. д. Дорогою до переїзду на Таврійський м-н таких зупинок, як "я ризикую", було 10", – додав Кравець.

Херсонська маршрутка №47

Херсонська маршрутка №47

Facebook/Ігор Кравець

Він заявив про намір написати про те, що трапилося, де тільки можна, щоб домогтися справедливості.

"Буду до упору тиснути таких вир*дків. Питання: що робити з цими хамами? Дістали!" – підсумував Кравець.

Херсонська маршрутка №47

Херсонська маршрутка №47

Facebook/Ігор Кравець

Зі свого боку підписники теж висловили своє обурення ситуацією і підтримали ексбійця. У коментарях вони порадили йому написати на водія-хама заяву до поліції. Водночас були й ті, хто став на сторону маршрутника, заявивши, мовляв, зараз за УБД можна їздити тільки нинішнім воїнам ООС, а не "колишнім бійцям АТО".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ігор Кравець

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ігор Кравець

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ігор Кравець

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ігор Кравець

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 3 грудня водій маршрутки відмовив у проїзді пенсіонерці, демонстративно закривши перед нею двері й залишивши її мерзнути на вулиці.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна Херсон
Теги
водій маршрутки скандали боєць АТО учасники АТО конфлікт
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
недалек тот день, когда за такие удостоверения морды будут бить...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть воевать шли за льготы.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Фантомаск Разбушевальцман, так а тебе кто мешает? Или жизнь все-таки дороже? Отож, будь хоч трішки розумнішим та не мели дурниць.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Накуй маршрутчика и пи3дюлей в довесок,тварь неблагодарная.
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