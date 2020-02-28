У Херсоні діти по-звірячому побили однокласника на камеру. Жорстоке відео 18+

Мама одного з учнів Херсонської школи №41 у мережі поскаржилася на те, що її сина жорстоко б'ють однокласники.

Про це вона повідомила на сторінці "Інформатор Херсон" у Facebook, додавши відповідне відео. Жінка зазначила, що такі інциденти у школі відбуваються постійно. Натомість, класний керівник вперто намагається закривати на це очі.

"Мій син вже пів року вчиться в цій школі і щодня страждає він знущань однокласників. У школі ніякого контролю і ніякої безпеки зі сторони вчителів. Вони бояться за свою "шкуру" і класна вчителька Вдовиченко Ольга Олегівна підмовляє всіх батьків видалити всі докази з телефонів своїх дітей", – сказано у дописі.

Скриншот

На відеозапису видно, як спочатку до хлопчика підходить дівчинка і б'є його ногою. Після цього підключаються і інші діти, у класі відбувається штовханина. Того ж хлопчика б'ють у живіт, він падає та починає плакати. При цьому усе це супроводжується лайкою. Зазначимо, що діти знімають побої один одного на камери телефонів.

За даним фактом працівники ювенальної поліції області проводять перевірку.

Як повідомив начальник відділу ювенальної превенції обласного главку поліції Ярослав Шанько, на даний час створено комісію з протидії булінгу, до складу якої увійшли адміністрація школи та представники ювенальної поліції. В ході перевірки будуть з’ясовані всі обставини викладених в Інтернеті фактів. Якщо буде доведено, що в навчальному закладі мав місце факт булінгу, батьки, а також, можливо, й керівництво школи, будуть притягнуті до відповідальності згідно з діючим законодавством.

У поліції нагадали, що за цькування учасника освітнього процесу передбачена відповідальність згідно з ст.173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя.

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